NATO-Staaten auch ohne USA stärker als Russland

Trump drohte mit Austritt

US-Präsident Donald Trump hatte einen Austritt der USA aus der NATO in den Raum gestellt, nachdem es immer wieder zu Differenzen zwischen den Bündnispartnern gekommen war. Zuletzt hatte Trump die NATO-Staaten aufgefordert, sich am Iran-Krieg der USA zu beteiligen. Aber auch der Streit um Dänemark hatte für Unstimmigkeiten gesorgt.