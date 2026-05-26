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Neue Studie

NATO-Staaten auch ohne USA stärker als Russland

Außenpolitik
26.05.2026 11:07
Auch ohne die USA bleibt die NATO ein wehrhaftes Militärbündnis.
Auch ohne die USA bleibt die NATO ein wehrhaftes Militärbündnis.(Bild: AFP/DANIEL MIHAILESCU)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auch ohne die USA sind die europäischen NATO-Staaten Russland in wesentlichen militärischen Kategorien zahlenmäßig überlegen. Zudem investieren die europäischen NATO-Staaten zusammen mit Kanada mehr in ihre Streitkräfte als Russland, heißt es in einer am Dienstag in Berlin vorgelegten Greenpeace-Studie. 

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2025 hätten die europäischen Verbündeten und Kanada zusammen rund 626 Milliarden US-Dollar ausgegeben (aktuell rund 540 Mrd. Euro). Russland dagegen 190 Mrd.

Überlegenheit bei Kampfflugzeugen
Besonders deutlich zeige sich die europäische Überlegenheit bei Kampfflugzeugen, so die Autoren der Studie „Europa allein zu Haus?“. Sie nennen für die europäische NATO und Kanada 2215 Kampfflugzeuge, für Russland 1064. Dies gelte auch für Kriegsschiffe (143 zu 34) und Artillerie (15.896 zu 5.976).

„Europa verfügt über enorme Verteidigungsressourcen. Das gilt laut der jüngsten Untersuchung auch für den Fall, dass sich die USA aus der NATO zurückziehen“, erklären die Autoren. Europas Sicherheitspolitik leide aber unter einem unkoordinierten und teuren Wettlauf um Rüstungsprojekte.

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