Carolina legt im NHL-Halbfinale gegen Montreal vor

Die Carolina Hurricanes sind am Montag im NHL-Halbfinale gegen die Montreal Canadiens durch einen 3:2-Auswärtssieg nach Verlängerung 2:1 in Führung gegangen.
Der Siegtreffer gelang Andrej Swetschnikow erst in der 14. Minute der Overtime.
Die vierte Partie findet am Mittwoch wieder in Montreal statt. Im anderen Halbfinale führen die Vegas Golden Knights gegen die Colorado Avalanche bereits 3:0.
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