Motorradengel wacht über „Vorausgefahrene“

Ein Vierteljahrhundert wird heuer die Idee des lange verstorbenen Altabts Joachim Angerer, in Eibenstein im Bezirk Waidhofen an der Thaya, Biker für ihre Ausfahrten zu segnen. Heute zählt das Biker-Fronleichnam auf der Jubiläumswiese beim Motorradengel, das pro Jahr um die 600 Fahrer von Bikes, Trikes und Quads anlockt, fix zum Ortsgeschehen des 50-Einwohner-Dorfes dazu.