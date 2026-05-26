Motorradengel wacht über „Vorausgefahrene“

Hunderte Biker folgen jedes Jahr der Einladung zum Fronleichnam auf die Jubiläumswiese nach Eibenstein. Das kleine Dorf ehrt Gemeinschaft.
Ein Vierteljahrhundert wird heuer die Idee des lange verstorbenen Altabts Joachim Angerer, in Eibenstein im Bezirk Waidhofen an der Thaya, Biker für ihre Ausfahrten zu segnen. Heute zählt das Biker-Fronleichnam auf der Jubiläumswiese beim Motorradengel, das pro Jahr um die 600 Fahrer von Bikes, Trikes und Quads anlockt, fix zum Ortsgeschehen des 50-Einwohner-Dorfes dazu.
Gedenkstämme für tote Biker
Seit zwei Jahrzehnten sind dort auch Gedenkstämme für verunfallte Motorradfahrer aufgestellt. Ein treuer Begleiter dieser Idee ist Ernst Graft, Veranstalter des Toy-Run Österreich mit Tausenden Anhängern. Er setzt sich mit seiner Community seit mehr als drei Jahrzehnten für hilfsbedürftige Kinder ein.
Jedes Jahr kommt Graft im Frühjahr mit etwa 100 Bikern vorbei, um für die „Vorausgefahrenen“ ein Schild anzubringen. Die Dorf-Gemeinschaft sah heuer aber, dass das raue Wetter den Stämmen zugesetzt hatte und einer bereits vermorscht war.
In einer Ho-Ruck-Aktion der Eibensteiner um Feuerwehrkommandant Florian Köck wurde eine „Käfer-Fichte“ im Wald gefällt, der alte Baumstamm ausgebaggert und der Neue gesetzt. Ebenso wurden etwa 70 Gedenktafeln am Stamm von seinem Stellvertreter Tobias Schulz restauriert, damit die Gruppe um Graft den Verstorbenen gedenken kann.
Heuer findet das Biker-Fronleichnam am Donnerstag, 4. Juni, ab 9.30 mit Motorradschau, Heiliger Messe und Ausfahrt statt. Infos: biker-fronleichnam.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.