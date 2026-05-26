Eine Rockröhre zwischen Sex-Appeal und Seelenstrip

Auch privat trägt Marx das Herz auf der Zunge

Mit Nummern wie „Bisschen mehr als Freundschaft“, „Auf Teufel komm raus“ oder „Zu mir und zu ihr“ drückt sie unverblümt aus, was sie denkt und fühlt. Mal geht’s um Sehnsucht nach mehr, mal um intensive Leidenschaft oder eine sexuelle Dreiecksbeziehung. Inspirieren lässt sich die erklärte Feministin dabei von ihrem wahren Leben. Das Lied „Steh auf und leb“ zum Beispiel handelt von ihrer mentalen Gesundheit und dem Gefühl, sich hoffnungslos verloren vorzukommen. „Fahr zur Hölle“, das Duett mit ihrem Ex, ist wiederum eine klare Abrechnung mit einer toxischen Beziehung.