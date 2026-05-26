Nikotinsucht in neuer Form bei Jungen am Vormarsch

2,1 Mio. Menschen konsumieren täglich Rauchwaren

Rund 24 Prozent der Bevölkerung, etwa 2,1 Millionen Menschen ab 15 Jahren, konsumieren laut Krebshilfe täglich Rauchwaren, elektronische Inhalationsprodukte oder rauchfreie Nikotinerzeugnisse. Rund zehn Prozent aller Todesfälle in Österreich seien auf Tabakrauchen inklusive Passivrauchen zurückzuführen. 78 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten von E-Zigaretten rauchen zusätzlich Zigaretten oder Zigarren. In Summe verzeichneten die neuen Produkte von 2020 bis 2024 einen mehr als zehnfachen Anstieg bei Verkäufen und Umsätzen. „Rauchen ist für rund 30 Prozent aller Krebstodesfälle verantwortlich“, sagte Krebshilfe-Geschäftsführerin Martina Löwe. 51 Prozent der täglich Rauchenden in Österreich denken laut diesen Angaben über einen Ausstieg nach.