Hitzerekorde für Mai in Westeuropa erzielt

Bis zu 38 Grad in Spanien prognostiziert

Laut der Regierung kamen bereits sieben Menschen im Zusammenhang mit der Hitzewelle ums Leben. Zwei davon starben beim Sport, fünf weitere ertranken. Die Todesfälle stünden „direkt oder indirekt“ mit den außergewöhnlich hohen Temperaturen in Verbindung, sagte Frankreichs Regierungssprecherin Maud Bregéon am Dienstag. Für Dienstag wurden noch höhere Temperaturen von bis zu 36 Grad Celsius erwartet. Für acht Départements im Westen des Landes galt die Warnstufe Orange – das erste Mal überhaupt in einem Monat Mai. Die Hitzewelle soll bis Ende der Woche anhalten.