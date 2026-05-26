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33,5 Grad in Heathrow

Hitzerekorde für Mai in Westeuropa erzielt

Ausland
26.05.2026 10:48
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Großbritannien und Frankreich sind die bisherigen Hitzerekorde für den Mai gefallen. In Heathrow bei London kletterte das Thermometer am Pfingstmontag auf 33,5 Grad Celsius. Der bisher heißeste Tag im Mai in Großbritannien war 1920 und 1944 mit jeweils 32,8 Grad Celsius verzeichnet worden.

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Die britische Wetterbehörde hatte zuvor Temperaturen von 35 Grad vorhergesagt, nachdem sich eine herrschende Hitzewelle auf Teile Südostenglands und die Hauptstadt London ausgeweitet hatte. „Rekorde werden normalerweise nur um Zehntelgrade gebrochen – was diese Hitzewelle für diese Jahreszeit beispiellos macht“, analysierte die Behörde. Fachleute warnen, dass Großbritannien auf immer häufiger auftretende Hitzewellen nicht ausreichend vorbereitet sei.

Auch Frankreich erlebte am Montag den heißesten Tag im Mai seit Beginn der Aufzeichnungen. Der höchste Wert mit 37,1 Grad Celsius wurde in der Nähe von Hossegor im Südwesten des Landes registriert. „Dies ist ein beispielloses Ereignis mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu 1000, dass dies zu dieser Jahreszeit passiert, wenn man von den Klimadaten von 1979 bis 2025 ausgeht, und praktisch unmöglich in der vorindustriellen Ära“, sagte der Klimawissenschaftler Christophe Cassou der französischen Tageszeitung „Le Monde“.

In Brighton suchten am Pfingstwochenende viele Menschen Abkühlung im Wasser.
In Brighton suchten am Pfingstwochenende viele Menschen Abkühlung im Wasser.(Bild: AFP/BEN STANSALL)

Bis zu 38 Grad in Spanien prognostiziert
Laut der Regierung kamen bereits sieben Menschen im Zusammenhang mit der Hitzewelle ums Leben. Zwei davon starben beim Sport, fünf weitere ertranken. Die Todesfälle stünden „direkt oder indirekt“ mit den außergewöhnlich hohen Temperaturen in Verbindung, sagte Frankreichs Regierungssprecherin Maud Bregéon am Dienstag. Für Dienstag wurden noch höhere Temperaturen von bis zu 36 Grad Celsius erwartet. Für acht Départements im Westen des Landes galt die Warnstufe Orange – das erste Mal überhaupt in einem Monat Mai. Die Hitzewelle soll bis Ende der Woche anhalten.

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Auch in anderen Ländern Europas sind im Mai bereits ungewöhnlich hohe Temperaturen gemessen worden. In Spanien sagte der Wetterdienst für Mittwoch bis Freitag Temperaturen von 36 bis 38 Grad voraus. In Österreich wurden am Pfingstmontag in allen Bundesländern mindestens 30 Grad registriert. Das ist ebenfalls ungewöhnlich früh.

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