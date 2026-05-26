Kahlschlag in der Verwaltung von SOS-Kinderdorf

Für das Jahr 2026 ging man im Vorjahresvergleich von einem Spendenrückgang in Höhe von rund 20 Prozent aus, 2025 waren es 17 Prozent, hieß es. „Unabhängig davon war es aber notwendig, dass man die Organisation strafft“, hielt Santner fest. Damit verbleiben in der Organisation 2296 Mitarbeitende.