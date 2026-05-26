Kroatien: Teure Lieblingsküste

ANDERERSEITS ist gegenwärtig die Inflation in Kroatien doppelt so hoch wie jene des EU-Durchschnitts. Die Preise in der Gastronomie und allgemein im Bereich des Tourismus sind nicht nur um einige Prozentpunkte gestiegen, sondern haben sich tendenziell da und dort sogar verdoppelt. Nicht umsonst fordert Kroatiens Tourismusminister Tonči Glavina die gesamte Tourismuswirtschaft auf, die Preise für den Sommer um zehn bis 20 Prozent zu verringern. Andernfalls fürchtet er massive Einbrüche bei der touristischen Nachfrage.