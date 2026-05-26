Kroatien: Teure Lieblingsküste

Öffentliche Ausschreibungen sollten unter ihrer Führung „zu 100 Prozent frei von Korruption“ sein. Für großes Aufsehen hat die Angelobung der weltweit ersten KI-Ministerin in Albanien gesorgt. „Diella“ (Sonne auf Albanisch) gerät nun aber selbst ins Visier der Justiz. Die Opposition wirft den Schöpfern selbst Korruption vor. Zudem wird darauf hingewiesen, dass in der Regierung nur reale Menschen sitzen dürfen.
Der Sommer hat uns wieder: 30 Grad im Schatten und die Verkehrslawine in Richtung Süden rollt wieder über unsere Autobahnen. Und auch Herr und Frau Österreicher machen sich auf ans Meer. Eines unserer Lieblingsziele: Kroatien. Eine der schönsten Küsten des Planeten, mit historischen Altstädten, viel Kultur und wunderbarer Kulinarik. Nur leider mit geradezu explodierenden Preisen.
EINERSEITS liegt es wohl an der vor Jahr und Tag erfolgten Euro-Einführung, die in Kroatien so wie früher auch in anderen EU-Mitgliedsländern einen Preisschub zeitigte.
ANDERERSEITS ist gegenwärtig die Inflation in Kroatien doppelt so hoch wie jene des EU-Durchschnitts. Die Preise in der Gastronomie und allgemein im Bereich des Tourismus sind nicht nur um einige Prozentpunkte gestiegen, sondern haben sich tendenziell da und dort sogar verdoppelt. Nicht umsonst fordert Kroatiens Tourismusminister Tonči Glavina die gesamte Tourismuswirtschaft auf, die Preise für den Sommer um zehn bis 20 Prozent zu verringern. Andernfalls fürchtet er massive Einbrüche bei der touristischen Nachfrage.
Zu befürchten ist allerdings, dass dieser Appell ungehört verhallt. Der Krieg im Nahen Osten und die massive Verteuerung der Flüge sprechen nämlich für den Urlaub im nahe liegenden, mit dem Auto erreichbaren Kroatien – Teuerung hin, Teuerung her.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.