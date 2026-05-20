Google kündigt smarte KI-Brillen für den Herbst an

Die Kamera der Brillen liefert Informationen für Googles KI Gemini. Damit können Nutzer der Software zum Beispiel Fragen dazu stellen, was sie gerade vor sich haben. Dann soll Gemini etwa Bewertungen des Restaurants heraussuchen können, vor dem man steht, oder eine ungewöhnliche Wolkenformation erklären. Außerdem können die Brillen Nachrichten vorlesen oder Navigationsanweisungen geben.