Verheerender Waldbrand: Forstarbeiter angezeigt

100 Fußballfelder brannten

Entdeckt wurde der Brand von Wanderern. Aufgrund der extremen Trockenheit und des starken Windes breitete sich das Feuer rasch auf eine Fläche von etwa 70 Hektar aus. Das entspricht 100 Fußballfeldern. Mehr als 2500 Einsatzkräfte waren über 17 Tage lang und unter schwersten Bedingungen im Dauereinsatz. Am 11. Mai um 9.25 Uhr konnte die Einsatzleitung der Feuerwehr schließlich „Brand aus“ melden.