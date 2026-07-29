Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wilde führt Regie

„Naughty“: Aniston wird mit Peter Dinklage unartig

Society International
29.07.2026 09:02
Jennifer Aniston und Peter Dinklage stehen gemeinsam für eine Weihnachtskomödie, die „frech“ zu ...
Jennifer Aniston und Peter Dinklage stehen gemeinsam für eine Weihnachtskomödie, die „frech“ zu werden verspricht, vor der Kamera.(Bild: Krone-Collage/AP/Jordan Strauss)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hollywood-Star Olivia Wilde (42, „Tron: Legacy“„, „Rush – Alles für den Sieg“) will mit einer frechen Weihnachtskomödie ihr viertes Regieprojekt anpacken. Die Schauspielerin und Regisseurin holt für „Naughty“ Jennifer Aniston (57, „Friends“, „The Morning Show“) und „Game of Thrones“-Star Peter Dinklage (57) als Hauptdarsteller vor die Kamera, wie US-Branchenblätter berichteten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Story nach einem Skript von Jimmy Warden („Cocaine Bear“) dreht sich um eine in Scheidung lebende Mutter, die auf die Hilfe von Santa Claus setzt, um das Sorgerecht für ihren Sohn zu erstreiten.

Dinklage spielt den Weihnachtsmann. „Ho, ho, ho, lasst uns verdammt noch mal loslegen“, so der Kommentar in einer Instagram-Story von Wilde zu einem Artikel des Filmportals „Deadline.com“.

Olivia Wilde kann es kaum erwarten, mit den Dreharbeiten für die „unartige“ Weihnachtskomödie ...
Olivia Wilde kann es kaum erwarten, mit den Dreharbeiten für die „unartige“ Weihnachtskomödie loszulegen.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Cindy Ord)

Aniston und Dinklage „Weihnachtsprofis“
Universal Pictures plant den Kinostart für November 2027. „Barbie“-Star Margot Robbie ist mit ihrer Produktionsfirma LuckyChap an dem Projekt beteiligt.

Mit Weihnachtskomödien kennen sich die Beteiligten bereits aus. Aniston spielte zuvor in „Office Christmas Party“ (2016) mit, Dinklage in „Buddy – Der Weihnachtself“ (2003) und Wilde in „Alle Jahre wieder – Weihnachten mit den Coopers“ (2015).

Lesen Sie auch:
Horror-Moment
Olivia Wilde bei Dreharbeiten fast totgetrampelt
30.06.2026
ER ist ihr Neuer
Olivia Wilde: Süßes Liebes-Outing auf Instagram
30.01.2026

Schon drei Regiewerke
Wilde gab 2019 mit der Mädchen-Komödie „Booksmart“ ihr Regiedebüt. Für den Science-Fiction-Thriller „Don‘t Worry Darling“ (2022) holte sie dann Florence Pugh und Harry Styles vor die Kamera. Mit „The Invite“ kommt diese Woche ihr drittes Regiewerk in die deutschen Kinos.

Die Beziehungskomödie über Liebe, Sex und unerfüllte Sehnsüchte erhielt international beste Kritiken. Wilde übernimmt darin an der Seite von Penélope Cruz, Seth Rogen und Edward Norton auch eine der Hauptrollen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
29.07.2026 09:02
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Peter DinklageOlivia WildeJennifer Aniston
Hollywood
Game of ThronesInstagram
KameraMutter
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
164.386 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
153.339 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Tirol
Türkische Käufer reagieren auf Moschee-Gerüchte
135.011 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Gasthaus Schanz am Ortsrand von Ebbs blickt auf eine rund 240-jährige Geschichte zurück.
Innenpolitik
Fauler Kompromiss bei der Wehrpflicht
757 mal kommentiert
Der sechsmonatige Grundwehrdienst wird um verpflichtende Milizübungen im Ausmaß von drei Monaten ...
Österreich
Gurkerl-Alarm: Heimische Ware wird verdrängt
756 mal kommentiert
In den getesteten Gläsern stecken häufiger Gurken aus dem Ausland als aus Österreich. Genannt ...
Gericht
Mädchen erhebt Vorwürfe: „Haben mich vergewaltigt“
724 mal kommentiert
Der 21- und der 19-Jährige sollen sich abwechselnd an einer 16-Jährigen vergangen haben.
Mehr Society International
Wilde führt Regie
„Naughty“: Aniston wird mit Peter Dinklage unartig
Mit NFL-Spieler
Ein Jahr Beziehung: Madison Beer hat sich verlobt!
Pitt, Cruise, Musk
Promi-Kinder killen berühmte Namen aus ihrem Leben
Was sagt Carmen dazu?
Robert Geiss betatscht fast nackte Tänzerin
Vierfach-Mama topfit
Gal Gadot schwitzt im Bikini – Fans flippen aus!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf