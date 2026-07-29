„Naughty“: Aniston wird mit Peter Dinklage unartig

Schon drei Regiewerke

Wilde gab 2019 mit der Mädchen-Komödie „Booksmart“ ihr Regiedebüt. Für den Science-Fiction-Thriller „Don‘t Worry Darling“ (2022) holte sie dann Florence Pugh und Harry Styles vor die Kamera. Mit „The Invite“ kommt diese Woche ihr drittes Regiewerk in die deutschen Kinos.