Hitzewelle: Extreme Trockenheit nimmt kein Ende

Problematisch ist das immer weiter ansteigende Feuchtedefizit in den Böden. Durch häufiges Hochdruckwetter mit viel Sonnenschein und langen Niederschlagspausen, speziell in der zweiten Mai- und Junihälfte sowie Ende Juli, seien die Verdunstungsraten sehr hoch gewesen. Und das lässt auch die Gefahr von Bränden weiter ansteigen.

Brandgefahr steigt weiter massiv

Gebrannt hat es im heurigen Jahr bereits reichlich, wie die Waldbrand-Datenbank der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) zeigt. Seit Jahresbeginn wurden in Österreich 269 Waldbrände registriert. Gewaltig im Vergleich zum Vorjahr, als 196 registrierte Waldbrände verzeichnet wurden. Der langjährige Durchschnitt der Jahre 1993 bis 2025 beträgt 149 Waldbrände pro Jahr, teilte das Kuratorium für Verkehrssicherheit am Mittwoch mit.