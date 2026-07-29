Greißlersterben: Zweifache Mama hält Ort am Leben

Einzelhandel ist eben „mehr als kassieren und Wurst aufschneiden“, stellt Rausch klar. Umso dankbarer ist sie für ihr Team. Stolze 20 Jahre Diensterfahrung in dem Markt hat die langjährigste Mitarbeiterin. Auch ihr Partner nimmt ihr viel Last ab, holt die Kleinen bei der Tagesmutter und von der Schule ab. „Nachmittags bin ich dann auch bei meinen Kindern. Die Zeit, die ich daheim verbringe, ist umso intensiver.“