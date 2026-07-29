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Arbeitsbeginn um 2 Uhr

Greißlersterben: Zweifache Mama hält Ort am Leben

Steiermark
29.07.2026 10:00
Victoria Rausch ist selbstständige Kauffrau in Söding-Sankt Johann.
Victoria Rausch ist selbstständige Kauffrau in Söding-Sankt Johann.(Bild: Victoria Rausch)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Victoria Rausch ist 30 Jahre jung, hat zwei Kinder und leitet den Nah & Frisch in Söding-Sankt Johann. Für junge Kunden hat sie immer eine volle Eisvitrine und für Pensionisten ein offenes Ohr. Ein Gegenbeispiel zum oft beklagten Greißlersterben.

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An manchen Tagen steht Victoria Rausch schon um zwei Uhr morgens im Geschäft – „um Brötchen für die Bestellungen vorzubereiten“, erklärt sie. „Es gibt aber auch Tage, an denen ich erst um vier oder fünf Uhr beginne.“ Das Wörtchen „erst“ lässt erahnen, welche Arbeitsmoral die junge Steirerin an den Tag legt.

Rausch ist gelernte Einzelhandelskauffrau, 30 Jahre alt und hat eine vierjährige Tochter und einen zehnjährigen Sohn. Als der Nahversorger in Söding-Sankt Johann vor gut zwei Jahren einen Nachfolger suchte, war sie die einzige Bewerberin. Sie wollte nicht hinnehmen, dass der wichtige Treffpunkt verloren geht – „und ich wollte mir etwas beweisen. Anfangs haben viele gesagt: Die schafft das ja eh nicht.“

Viele stellen sich den Einzelhandel ganz leicht vor. Aber es geht um mehr als kassieren, Wurst aufschneiden und Regale aufräumen.

Victoria Rausch

Selbsständige Kauffrau

Bild: Victoria Rausch

Heute wuselt es in ihrem Nah & Frisch. Bauern liefern Produkte, Arbeiter holen sich Jause, Kinder kommen mit dem Scooter auf ein Eis, Pensionisten zum Tratschen. „Ich weiß immer Bescheid, wenn ein Enkelkind geboren wurde oder ein Familienmitglied verstorben ist. Manche Kundschaften melden sich sogar ab, sie sagen: Morgen komme ich ausnahmsweise nicht.“

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Einzelhandel ist eben „mehr als kassieren und Wurst aufschneiden“, stellt Rausch klar. Umso dankbarer ist sie für ihr Team. Stolze 20 Jahre Diensterfahrung in dem Markt hat die langjährigste Mitarbeiterin. Auch ihr Partner nimmt ihr viel Last ab, holt die Kleinen bei der Tagesmutter und von der Schule ab. „Nachmittags bin ich dann auch bei meinen Kindern. Die Zeit, die ich daheim verbringe, ist umso intensiver.“

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