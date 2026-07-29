„Maximal unfair!“ Schweizer toben nach Quali-Drama

„Bei uns zu Hause gibt er keine Rote“

„Ich finde keine Worte. Schlussendlich bin ich stolz, wie wir es im Block zusammen verteidigt haben, jeder hat das letzte Hemd gegeben. Vor der Roten Karte waren sie maximal unfair. Sie spielen uns den Ball zurück und gehen sofort ins Pressing. Danach ist es nicht gut gespielt, aber trotzdem“, schimpfte Thun-Trainer Gian-Luca Privitelli gegenüber SRF. „Und dann Rot zu geben, obwohl Justin (Anm. d. Red.: Roth) noch so nah ist. Das ist schon sehr mutig. Bei uns zu Hause gibt er da wahrscheinlich keine Rote.“