Lebenslange Haftstrafe für 16-jährigen Amokläufer

Verteidigung: „Einsames und funktionsgestörtes Kind“

Die Verteidigung wies zwar auf die „schwierige Kindheit“ des 16-Jährigen hin. Es handle sich um ein „einsames und funktionsgestörtes“ Kind, dessen Eltern Drogen konsumierten und „oft stritten“. Grays Großmutter gab vor Gericht an, viel Zeit mit dem Teenager verbracht zu haben, weil dessen Eltern so „instabil“ gewesen seien. Zu all dem hatte der Angeklagte nichts zu sagen. Lediglich seine Erklärungen während der Polizeiverhöre wurden während des Prozesses vorgespielt. In diesen hatte er zwar hysterische Anfälle und erklärte, dass er „etwas Schreckliches“ getan habe, doch die Amoktat war so minutiös geplant gewesen, dass der Richter zum Schluss kam, dass diese einzelnen Gefühlsregungen nicht das wahre Wesen des Beschuldigten zeigten. Er bekannte sich vor Gericht schuldig.