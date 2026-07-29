Sie ist 90 Jahre alt
Flaschenpost-Absenderin nach 68 Jahren gefunden
Eine Flaschenpost, die vor fast 70 Jahren in den Fluss Rhein geworfen wurde, ist nun entdeckt worden. Die Verfasserin lebt noch – und kann sich an die Botschaft, die sie in jungen Jahren von Bord eines Schiffs warf, kaum erinnern. Die Suche nach der Seniorin glich einer Detektivarbeit.
1958 wurde die Nachricht auf eine Speisekarte gekritzelt und in einer grünen Glasflasche in den Rhein geworfen. Kürzlich tauchte die Flaschenpost bei Bauarbeiten am Ufer in Oberwesel wieder auf – und der Bürgermeister der Stadt versuchte, herauszufinden, wer die Botschaft verfasst hatte.
Bürgermeister machte sich auf die Suche nach Verfasserin
Ein schwieriges Unterfangen – zwar hatte die Verfasserin ihre Adresse in der Flasche hinterlassen, doch im Laufe der Jahrzehnte wurden Straßen umbenannt, Orte eingemeindet und Nachnamen geändert, erklärte Stadtchef Jan Zimmer. Er bekam Hilfe vom Einwohnermeldeamt. „Ich bin total überrascht, dass ich da tatsächlich jemanden gefunden habe“, so der Politiker.
Verfasserin wollte Brieffreunde finden
Schließlich wurde die Tochter der Briefschreiberin gefunden. Und das Geheimnis gelüftet: Bei der Verfasserin handelt es sich um eine heute 90-Jährige, die mit 22 Jahren auf dem Schiff Drachenfels als Schiffsköchin gearbeitet hatte. Sie hatte gehofft, auf diese Weise Brieffreunde zu finden.
Doch so genau kann sich die Seniorin gar nicht mehr an die Botschaft erinnern: „Sie hat gesagt, Flaschenpost zu verschicken, war damals wohl gang und gäbe. Es wurden beinahe täglich welche verschickt“, erklärte ihre Tochter Annette gegenüber der „Rhein-Zeitung“. Das lang verschollene Schriftstück soll nun im Stadtmuseum oder direkt am Rheinufer ausgestellt werden.
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