Flaschenpost-Absenderin nach 68 Jahren gefunden

Doch so genau kann sich die Seniorin gar nicht mehr an die Botschaft erinnern: „Sie hat gesagt, Flaschenpost zu verschicken, war damals wohl gang und gäbe. Es wurden beinahe täglich welche verschickt“, erklärte ihre Tochter Annette gegenüber der „Rhein-Zeitung“. Das lang verschollene Schriftstück soll nun im Stadtmuseum oder direkt am Rheinufer ausgestellt werden.