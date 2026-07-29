Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schopp war dort

Pleite! Nach 114 Jahren „stirbt“ Traditionsklub

Fußball International
29.07.2026 09:49
Markus Schopp im Brescia-Dress im Duell mit Juve-Legende Edgar Davids – in der Saison 2002/03
Markus Schopp im Brescia-Dress im Duell mit Juve-Legende Edgar Davids – in der Saison 2002/03(Bild: EPA/Alabiso)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Aus und vorbei – das elende Dahinsiechen von Brescia Calcio ist zu einem bitteren Ende gekommen! 114 Jahre nach der Gründung ist der italienische Traditionsklub auch formal endgültig Geschichte, ein Urteil der Insolvenzabteilung des Gerichts von Brescia machte den Lombarden, bei denen einst u.a. Roberto Baggio, Pep Guardiola oder Markus Schopp engagiert gewesen waren, am Dienstag den finalen Garaus ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Freilich: Bereits im vergangenen Sommer war der Klub des bereits als Eigner von Cagliari und Leeds United wirkenden Eigentümers Massimo Cellino nach schweren finanziellen Turbulenzen und einem daraus resultierenden Acht-Punkte-Abzug aus der Serie B abgestiegen. Ihren Ursprung hatten diese Probleme in der zu kreativen Ausgestaltung von Gehalts- und Sozialversicherungszahlungen, die mit Steuergutschriften beglichen werden hätten sollen. Letztere erwiesen sich nach Behördenangaben allerdings als nicht gültig.

Schulden in Höhe von rund 20 Millionen Euro
Weil Cellino im Anschluss darauf verzichtete, Brescia Calcio für die Serie-C-Saison 2025/26 anzumelden, die Frist zur Zahlung der entsprechenden Gebühr verstreichen ließ, entzog der nationale Fußball-Verband FIGC dem Klub in der Folge am 3. Juli 2025 die Lizenz. Bereits dieses Datum wird von vielen Fans als „Todesdatum“ des Klubs angesehen. Die Staatsanwaltschaft Brescia beantragte darüber hinaus die Liquidation des Traditionsklubs – angesichts von Schulden in Höhe von rund 20 Millionen Euro ...

Mit dem nun gefällten Urteil wurde das Liquidationsverfahren für Brescia Calcio offiziell eröffnet, ein Insolvenzverwalter und ein Liquidator werden nun versuchen, die Vermögenswerte so weit zu „versilbern“, um zumindest einen Teil der Schulden decken zu können. Für „Zampano“ Cellino bedeutet das, dass er im Klub endgültig nichts mehr zu sagen hat, seine seit 2017 währende Amtszeit vorbei ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
29.07.2026 09:49
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
164.386 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
153.339 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Tirol
Türkische Käufer reagieren auf Moschee-Gerüchte
135.011 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Gasthaus Schanz am Ortsrand von Ebbs blickt auf eine rund 240-jährige Geschichte zurück.
Innenpolitik
Fauler Kompromiss bei der Wehrpflicht
757 mal kommentiert
Der sechsmonatige Grundwehrdienst wird um verpflichtende Milizübungen im Ausmaß von drei Monaten ...
Österreich
Gurkerl-Alarm: Heimische Ware wird verdrängt
756 mal kommentiert
In den getesteten Gläsern stecken häufiger Gurken aus dem Ausland als aus Österreich. Genannt ...
Gericht
Mädchen erhebt Vorwürfe: „Haben mich vergewaltigt“
724 mal kommentiert
Der 21- und der 19-Jährige sollen sich abwechselnd an einer 16-Jährigen vergangen haben.
Mehr Fußball International
Schopp war dort
Pleite! Nach 114 Jahren „stirbt“ Traditionsklub
CL-Traum ist geplatzt
„Maximal unfair!“ Schweizer toben nach Quali-Drama
Was anders werden muss
WM war „okay“ – jetzt fordert Herzog ein Umdenken
Wirbel um FIFA-Pläne
Seele verkauft? Jetzt droht sogar ein Mega-Boykott
Die Tinte ist trocken
Nach Debakel bei der WM: Neuer Teamchef ist da!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf