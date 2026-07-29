Pleite! Nach 114 Jahren „stirbt“ Traditionsklub

Aus und vorbei – das elende Dahinsiechen von Brescia Calcio ist zu einem bitteren Ende gekommen! 114 Jahre nach der Gründung ist der italienische Traditionsklub auch formal endgültig Geschichte, ein Urteil der Insolvenzabteilung des Gerichts von Brescia machte den Lombarden, bei denen einst u.a. Roberto Baggio, Pep Guardiola oder Markus Schopp engagiert gewesen waren, am Dienstag den finalen Garaus ...
Freilich: Bereits im vergangenen Sommer war der Klub des bereits als Eigner von Cagliari und Leeds United wirkenden Eigentümers Massimo Cellino nach schweren finanziellen Turbulenzen und einem daraus resultierenden Acht-Punkte-Abzug aus der Serie B abgestiegen. Ihren Ursprung hatten diese Probleme in der zu kreativen Ausgestaltung von Gehalts- und Sozialversicherungszahlungen, die mit Steuergutschriften beglichen werden hätten sollen. Letztere erwiesen sich nach Behördenangaben allerdings als nicht gültig.
Schulden in Höhe von rund 20 Millionen Euro
Weil Cellino im Anschluss darauf verzichtete, Brescia Calcio für die Serie-C-Saison 2025/26 anzumelden, die Frist zur Zahlung der entsprechenden Gebühr verstreichen ließ, entzog der nationale Fußball-Verband FIGC dem Klub in der Folge am 3. Juli 2025 die Lizenz. Bereits dieses Datum wird von vielen Fans als „Todesdatum“ des Klubs angesehen. Die Staatsanwaltschaft Brescia beantragte darüber hinaus die Liquidation des Traditionsklubs – angesichts von Schulden in Höhe von rund 20 Millionen Euro ...
Mit dem nun gefällten Urteil wurde das Liquidationsverfahren für Brescia Calcio offiziell eröffnet, ein Insolvenzverwalter und ein Liquidator werden nun versuchen, die Vermögenswerte so weit zu „versilbern“, um zumindest einen Teil der Schulden decken zu können. Für „Zampano“ Cellino bedeutet das, dass er im Klub endgültig nichts mehr zu sagen hat, seine seit 2017 währende Amtszeit vorbei ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.