Pleite! Nach 114 Jahren „stirbt“ Traditionsklub

Schulden in Höhe von rund 20 Millionen Euro

Weil Cellino im Anschluss darauf verzichtete, Brescia Calcio für die Serie-C-Saison 2025/26 anzumelden, die Frist zur Zahlung der entsprechenden Gebühr verstreichen ließ, entzog der nationale Fußball-Verband FIGC dem Klub in der Folge am 3. Juli 2025 die Lizenz. Bereits dieses Datum wird von vielen Fans als „Todesdatum“ des Klubs angesehen. Die Staatsanwaltschaft Brescia beantragte darüber hinaus die Liquidation des Traditionsklubs – angesichts von Schulden in Höhe von rund 20 Millionen Euro ...