Marius Borg Høiby: Luxus-Arrest empört Norwegen

Drohnenaufnahme von Skaugum in Asker: Das weitläufige Anwesen dient dem norwegischen Kronprinzenpaar als Wohnsitz. Für Kontroversen sorgt derzeit, dass Marius Borg Høiby seine Untersuchungshaft mit Fußfessel auf dem Gut verbüßt. Kritiker bemängeln, dass der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit trotz strenger Auflagen von den zahlreichen Annehmlichkeiten des Anwesens profitieren kann, darunter auch ein Hallenbad. (Bild: Heiko Junge / NTB / picturedesk.com)