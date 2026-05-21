Gefahr Arbeit: Weniger Unfälle, aber neue Risiken

Die Zahl der Arbeitsunfälle insgesamt ist in Österreich im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Im EU-Vergleich liegen wir hier allerdings nach wie vor vorn, besonders bei Arbeitsunfällen mit tödlichem Ausgang. Was aber macht es für den Arbeitnehmer selbst überhaupt für einen Unterschied, ob es ein Arbeitsunfall ist oder nicht?