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Gefahr Arbeit: Weniger Unfälle, aber neue Risiken

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21.05.2026 19:12
Ein Arbeitsunfall sollte immer als solcher gemeldet werden: Betroffene sollten im Anlassfall bei ...
Ein Arbeitsunfall sollte immer als solcher gemeldet werden: Betroffene sollten im Anlassfall bei den einzelnen Stellen nachfragen, ob das auch passiert ist.(Bild: LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Die Zahl der Arbeitsunfälle insgesamt ist in Österreich im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Im EU-Vergleich liegen wir hier allerdings nach wie vor vorn, besonders bei Arbeitsunfällen mit tödlichem Ausgang. Was aber macht es für den Arbeitnehmer selbst überhaupt für einen Unterschied, ob es ein Arbeitsunfall ist oder nicht? 

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Insgesamt wurden im Vorjahr 143.145 Schadensfälle gemeldet: Davon waren 128.878 Arbeitsunfälle – und damit um 2,4 Prozent weniger als noch im Jahr davor. Weiters gab es 12.960 Wegunfälle und 1307 Berufskrankheiten, teilte die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt AUVA mit.

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