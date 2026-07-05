Jordanien trennt sich von Teamchef Jamal Sellami

Jordaniens Fußball-Nationalteam bekommt einen neuen Teamchef!
Prince Ali bin Al Hussein, Präsident des nationalen Verbandes (JFA), gab am Sonntag die Trennung von Jamal Sellami bekannt.
Bei WM-Premiere punktlos ausgeschieden
Unter dem 55-jährigen Marokkaner waren die Jordanier bei ihrer WM-Premiere in den USA, Mexiko und Kanada punktlos ausgeschieden.
Gegen Österreich hatten sie zum Auftakt der Gruppe J mit 1:3 verloren. Sellami, der auch die jordanische Staatsbürgerschaft besitzt, war seit Juni 2024 im Amt.
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