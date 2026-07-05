Drogenlenker rauchte am Vortag „einige Joints“

Nach einem negativen Alkoholtest schlug ein Suchtmitteltest beim 30-Jährigen positiv auf THC an. Der Salzburger erwähnte gegenüber der Polizei, dass er am Vortag „einige Joints“ konsumiert habe. Zudem gab er sofort bei der Kontrolle zu, dass er keinen Führerschein besitzt. Nachdem ein Amtsarzt die Fahruntauglichkeit bestätigt hatte, wurde eine Weiterfahrt untersagt.