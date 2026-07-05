Drogenlenker rauchte am Vortag „einige Joints“

Auffällig unterwegs war am Samstagabend ein 30-jähriger Autolenker auf der Tauernautobahn (A10). In Puch-Urstein wurde er von der Polizei angehalten und kontrolliert. Neben Drogenkonsum gab der Lenker gleich noch ein weiteres Delikt zu ...
Nach einem negativen Alkoholtest schlug ein Suchtmitteltest beim 30-Jährigen positiv auf THC an. Der Salzburger erwähnte gegenüber der Polizei, dass er am Vortag „einige Joints“ konsumiert habe. Zudem gab er sofort bei der Kontrolle zu, dass er keinen Führerschein besitzt. Nachdem ein Amtsarzt die Fahruntauglichkeit bestätigt hatte, wurde eine Weiterfahrt untersagt.
Bereits am Samstagnachmittag erwischte die Polizei zudem einen 36-jährigen Salzburger, der ebenfalls unter Drogeneinfluss ein Auto lenkte. Ein Suchtmitteltest verlief positiv auf Cannabis. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
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