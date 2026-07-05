Supertaifun „Bavi“ nähert sich US-Außengebieten

Der Wirbelsturm steuere direkt auf die Insel Rota zu, teilte der NWS mit. Montagfrüh (Ortszeit) wurden auf den benachbarten Inseln Guam und den Nördlichen Marianen bereits starker Wind und heftiger Regen registriert. Wenige Stunden später sollte der Supertaifun auf Rota auf Land treffen.