Kritik an Portugals Star? „Ist Zeitverschwendung“

Cristiano Ronaldo steht vor einem womöglich historischen Abend. Vor dem WM-Achtelfinale gegen Spanien (Montag, 21 Uhr MEZ) sprach der portugiesische Superstar offen über Kritik, seine Zukunft im Nationalteam und die Möglichkeit, dass es sein letztes WM-Spiel sein könnte.
Steht Cristiano Ronaldo vor seinem letzten WM-Spiel? Vor dem Achtelfinal-Kracher gegen Spanien sprach der portugiesische Superstar ungewohnt offen über Kritik, Rücktrittsgerüchte und seine Zukunft – und teilte dabei auch gegen seine Kritiker aus.
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