Frontalcrash in Tirol fordert vier Schwerverletzte

Ins Krankenhaus gebracht

„Auf der Höhe von Straßenkilometer 35,6 kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge“, heißt es von den Ermittlern. Bei dem Frontalcrash wurden alle vier Insassen schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden sie in das Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert.

An den Unfallfahrzeugen entstand ein schwerer Sachschaden.