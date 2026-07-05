Frontalcrash in Tirol fordert vier Schwerverletzte

Spektakulärer Unfall im Tiroler Bezirk Reutte am Sonntagnachmittag! Ein deutscher Pkw-Lenker (82) kollidierte mit dem Auto eines 65-jährigen Niederländers. Bei dem Frontalcrash wurden nicht nur die beiden Lenker schwer verletzt.
Zu dem folgenschweren Unfall kam es gegen 15 Uhr. Der 82-Jährige fuhr mit dem Auto im Gemeindegebiet von Reutte von Bichlbach in Richtung Reutte. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 62-jährige Frau. Zur selben Zeit fuhr der 65-Jährige zusammen mit seiner Beifahrerin (64) in die entgegengesetzte Richtung.
Ins Krankenhaus gebracht
„Auf der Höhe von Straßenkilometer 35,6 kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge“, heißt es von den Ermittlern. Bei dem Frontalcrash wurden alle vier Insassen schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden sie in das Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert.
An den Unfallfahrzeugen entstand ein schwerer Sachschaden.
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