Erstmals seit 1986 vergibt Brasilien WM-Elfer!

Autsch, das tut richtig weh – gerade noch hatte sich Bruno Guimarães darüber freuen dürfen, mit vier Assists bei der aktuell laufenden Fußball-WM zum bisherigen Brasilien-Rekord Zicos von 1982 aufgeschlossen zu haben, da hat er durch einen verschossenen Elfmeter erneut die Klingen mit der Selecao-Legende gekreuzt! Denn seit dem Fehlschuss Zicos bei der WM 1986 waren die Brasilianer aus dem Spiel heraus nie mehr vom Elfmeter-Punkt aus gescheitert. Bis heute ...