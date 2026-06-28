So sollen Mammut & Co. zum Leben erweckt werden

Das Ende einer Art muss nicht automatisch das Ende ihrer Geschichte sein. Vor mehr als 10.000 Jahren prägten Mammuts die eisigen Steppen unserer Nordhalbkugel. Sie erreichten ein Gewicht von bis zu sechs Tonnen, trugen dichtes Fell und waren mit ihren Stoßzähnen perfekt an die Kälte angepasst. Das Wollhaarmammut ist das bekannteste, weil es in Europa, Asien und Nordamerika weit verbreitet und die letzte überlebende Mammutart war.