„Kanadische Helden“: Marsch zu Tränen gerührt

„Verdient, gegen Giganten anzutreten“

„Es war kein einfaches Spiel. Wir haben versucht, das Niveau stetig zu steigern, von der Bank aus für mehr Schwung zu sorgen und stärker zu werden. Wir hatten das ganze Spiel über Chancen. Am Ende hat er (Eustaquio) ihn dann versenkt“, meinte Marsch, der ankündigte, nach Monterrey zu fliegen, um sich dort den nächsten Gegner anzusehen. „Vielleicht wird es die Niederlande, vielleicht Marokko. Aber genau das wollte ich, dass diese Mannschaft zeigt, dass sie es verdient hat, gegen einen Giganten anzutreten.“