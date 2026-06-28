Geheimcodes! So stiften die Japaner Verwirrung

Japan zählt zu den vielfach unterschätzten Teams der WM 2026. Die „Blue Samurai“ sind souverän ins Sechzehntelfinale eingezogen, treffen am Montag (19 Uhr, MEZ) auf Titelkandidat Brasilien. Allerdings hat Japans Teamchef Moriyasu ein Ass im Ärmel, das bisher noch niemand entschlüsseln konnte.