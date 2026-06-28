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War einst Nationalheld

Überraschendes WM-Aus! Teamchef tritt zurück

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
28.06.2026 20:59
Myung-bo Hong (li.) ist nicht mehr länger Teamchef Südkoreas
Myung-bo Hong (li.) ist nicht mehr länger Teamchef Südkoreas(Bild: AP/Fernando Llano)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Die Fans in Südkorea hatten schon am Samstag nach nur drei Punkten in der Gruppe bei der WM eine Petition gegen Teamchef Myung-bo Hong gestartet. Jetzt übernahm der 57-Jährige nach dem Gruppen-Aus trotz Vertrags die Verantwortung und erklärte seinen Rücktritt.

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Mit einem 2:1-Sieg über Tschechien hatte die WM in den USA, Kanada und Mexiko für Südkorea stark begonnen, der Auftakterfolg war auch völlig verdient. Dann aber ging‘s bergab – gegen Gastgeber Mexiko und dann auch im abschließenden Gruppenmatch gegen Südafrika gab‘s eine 0:1-Niederlage. Und mit drei Punkten und einem Torverhältnis von -1 reichte es in der Tabelle der Gruppendritten nur zu Platz zehn – bloß acht kamen weiter.

Nur drei Punkte aus drei Partien waren für Südkorea und Coach Hong Myung-bo zu wenig.
Nur drei Punkte aus drei Partien waren für Südkorea und Coach Hong Myung-bo zu wenig.(Bild: AFP/ULISES RUIZ)

Kritik von Medien und Fans
Schon direkt nach dem glanzlosen Auftritt gegen Südafrika fragte ein Reporter bei der Pressekonferenz, ob die Mannschaft eine Lebensmittelvergiftung erlitten hätte. Dazu war die Kritik groß, dass Superstar Heung Min-Son zu Beginn der Partie nur auf der Bank saß. Die Fans starteten sogar eine Petition gegen den Teamchef, verfassten dazu folgenden Text: „Die Leistung gegen Südafrika war so leblos, dass sie als eine der schlechtesten Darbietungen einer koreanischen Mannschaft in der Geschichte der Weltmeisterschaft angesehen werden könnte.“

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Präsident entschuldigte sich
Und auch Staatspräsident Jae Myung Lee meldete sich auf der Social-Media-Plattform „X“ mit großer Kritik zu Wort: „Ich entschuldige mich zutiefst bei der Öffentlichkeit für die große Enttäuschung, die durch dieses inakzeptable Ergebnis verursacht wurde. Wir werden zügig daran gehen, die Sportverwaltung zu reformieren, damit sich so etwas niemals wieder ereignet.“

Auch der Bankplatz von Superstar Heung Min-Son war den Fans ein Dorn im Auge.
Auch der Bankplatz von Superstar Heung Min-Son war den Fans ein Dorn im Auge.(Bild: EPA/MIGUEL SIERRA)

Ein Deja-vu
Teamchef Myung-bo Hong zog aber von sich aus die Konsequenzen, trat trotz laufenden Vertrags bis zu den Asien-Spielen 2027 zurück. Für den 57-Jährigen war es ein Deja-vu – bereits 2014 war er als Nationaltrainer Südkoreas bei der WM in Brasilien in der Vorrunde gescheitert. Damals als Gruppenletzter mit nur einem Punkt gegen Belgien, Algerien und Russland.

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Hatte 2002 geglänzt
Dabei ist der frühere Fußballprofi in seiner Heimat so etwas wie ein Nationalheld. Denn bei der Heim-WM 2002 führte er die Koreaner als Kapitän sensationell zu Platz drei – die beste Platzierung aller Zeiten. Dazu wurde Myung-bo Hong zum drittbesten Spieler des Turniers gewählt. Was ihm in seiner aktuellen Lage aber auch nicht mehr geholfen hat. Zuvor hatte auch schon Schottlands Teamchef Steve Clarke nach dem Vorrunden-Aus seinen Rücktritt erklärt.

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