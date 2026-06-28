Überraschendes WM-Aus! Teamchef tritt zurück

Kritik von Medien und Fans

Schon direkt nach dem glanzlosen Auftritt gegen Südafrika fragte ein Reporter bei der Pressekonferenz, ob die Mannschaft eine Lebensmittelvergiftung erlitten hätte. Dazu war die Kritik groß, dass Superstar Heung Min-Son zu Beginn der Partie nur auf der Bank saß. Die Fans starteten sogar eine Petition gegen den Teamchef, verfassten dazu folgenden Text: „Die Leistung gegen Südafrika war so leblos, dass sie als eine der schlechtesten Darbietungen einer koreanischen Mannschaft in der Geschichte der Weltmeisterschaft angesehen werden könnte.“