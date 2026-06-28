„Die hohen Temperaturen sind nicht Hauptproblem“

Ein Thema beschäftigt derzeit das ganze Land: die Rekordhitze. Wie wirkt sich diese auf die heimische Landwirtschaft aus? „Diese Temperaturen und Sonneneinstrahlung können bei vielen Früchten Sonnenbrand verursachen. Etwa Äpfel, Birnen, Stachelbeeren oder Kirschen bekommen schnell braune Stellen. Dann können sie nicht mehr als Tafelobst vermarktet werden“, weiß Stefan Kastenhofer, Landwirt und Referent bei der Landwirtschaftskammer OÖ. „Nicht alle Früchte hängen in der Sonne, und einige Betriebe haben Netze zum Schutz gespannt, aber ein gewisser Anteil wird dennoch beschädigt“, so der Experte.