Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Eisenstadt

Mit Schere und Papier 120.000 Euro ergaunert

Burgenland
28.06.2026 20:00
Irgendwie sieht der Angeklagte am Landesgericht Eisenstadt verloren aus – gerade so, als würde ...
Irgendwie sieht der Angeklagte am Landesgericht Eisenstadt verloren aus – gerade so, als würde sich niemand für ihn interessieren.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Ein Südburgenländer (40) manipulierte über einen langen Zeitraum Krankmeldungen und schädigte dadurch den Arbeitgeber. Der hat ihm zuliebe die Spendierhosen an.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ist Ihnen die „Sendung mit der Maus“ ein Begriff? Dort wurden Berufe vorgestellt, beginnend mit: „Das ist X. X ist Y.“

Also nennen wir ihn Georg. Georg ist Vorarbeiter. Georg liebt die Nachtschicht. Georgs tägliche Arbeitswelt bewegt sich zwischen 21.45 und 6.15 Uhr. Georg ist glücklich. Georg möchte es irgendwann zum Meister schaffen.

Und dann kommt es zu einem Wechsel an der Führungsspitze.

Verlorene Arbeitslaune
„Ich musste Tageschichten machen. Irgendwelche Leute einschulen. Hinter denen stehen und zuschauen und erkennen, dass sie nichts können. Ich habe die Arbeitslaune verloren“, sagt Georg beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt, wo er angeklagt ist, das Unternehmen zwischen 5. November 2025 und 18. März dieses Jahres um 19.928,23 Euro am Vermögen geschädigt zu haben. In diesem Zeitraum war er „höchstens viermal“ an seinem Arbeitsplatz.

Und so hat er’s gemacht:

Hallo, Herr Hausarzt?!
Er war tatsächlich darnieder. Sein Sohn war es auch. Der Hausarzt stellte Krankmeldungen aus. „Und die habe ich dann halt immer wieder verwendet.“ Der Mann druckte ein neues Datum und schnitt es mit der Schere aus. Pickte es auf die ursprüngliche Krankmeldung. Machte ein verwackeltes Foto. Schickte es in die Firmen-What’s-App-Gruppe. Abwechselnd war er krank, dann musste er sich im Sinne einer „Pflegefreistellung“ um den Buben kümmern. Er hatte seine heilige Ruhe, bis irgendwer vom Konzern beim Hausarzt nachfragte.

Die Firma schluckt
„Schuldiger und reumütiger als mein Mandant kann man sich nicht bekennen“, sagt Anwalt Gerhard Ederer. „So etwas kommt so gut wie nie vor.“ Der Südburgenländer nimmt die zehn Monate Haft auf Bewährung demütig an. Und die 19.928,23 Euro, die er zu Unrecht bezogen hat? „Wir haben das intern besprochen. Er hat mehrere Kinder. Wir schlucken das“, sagt der Jurist des Arbeitgebers.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
28.06.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
23° / 38°
Symbol wolkenlos
Güssing
18° / 36°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
22° / 37°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
20° / 37°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
19° / 37°
Symbol wolkenlos

krone.tv

In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
259.083 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
181.132 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
137.905 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3647 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
1897 mal kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
1140 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Mehr Burgenland
Sichere Schauspiele
Kein Festival ohne die Feuerwehr St. Margarethen
FPÖ will Aufklärung
Ärger um neue Photovoltaik-Einspeistarife
Sportlicher Bio-Winzer
Rebzikaden-Jagd im Weingarten via E-Bike
Dank Hilfe und Drohne
Hündin „Cookie“ nach drei Tagen im Schilf entdeckt
Eigentum ab 1. Miete
Bald Ende des U-Ausschusses mit SPÖ-Reformideen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf