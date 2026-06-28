Mit Schere und Papier 120.000 Euro ergaunert

Hallo, Herr Hausarzt?!

Er war tatsächlich darnieder. Sein Sohn war es auch. Der Hausarzt stellte Krankmeldungen aus. „Und die habe ich dann halt immer wieder verwendet.“ Der Mann druckte ein neues Datum und schnitt es mit der Schere aus. Pickte es auf die ursprüngliche Krankmeldung. Machte ein verwackeltes Foto. Schickte es in die Firmen-What’s-App-Gruppe. Abwechselnd war er krank, dann musste er sich im Sinne einer „Pflegefreistellung“ um den Buben kümmern. Er hatte seine heilige Ruhe, bis irgendwer vom Konzern beim Hausarzt nachfragte.