WM: Südafrika gegen Kanada ab 21 Uhr LIVE

Nach drei Heimspielen in Toronto und Vancouver reisen die Kanadier nun in die USA nach Südkalifornien, die 1:2-Niederlage gegen die Schweiz kostete das Heimrecht. „Es tut uns leid, dass wir euch verlassen müssen. Aber ihr müsst uns nicht verlassen“, schrieb das Nationalteam auf Social Media und hofft nun auf große Unterstützung in L.A. Die Truppe des Ex-Salzburg-Trainers Jesse Marsch geht als leichter Favorit in das Duell mit den Südafrikanern. Beide Teams hatten ihre Gruppen mit je vier Punkten auf Rang zwei abgeschlossen. Zur Verfügung soll endlich Kapitän Alphonso Davies stehen. „Er ist bereit und wird spielen“, verkündete Marsch.