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320.000 Fans am Ring

Spielberg: Hitze, Infusionen, Fußball und Formel 1

Formel 1
28.06.2026 18:30
Die Formel 1 in Spielberg zog wieder die Massen an. In Summe kamen 320.000 Fans über das gesamte ...
Die Formel 1 in Spielberg zog wieder die Massen an. In Summe kamen 320.000 Fans über das gesamte Wochenende zum Red Bull Ring.(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Fußballfieber und Rennaction – den Zehntausenden Fans wurde am Red Bull Ring reichlich geboten. Der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek, der zwischen Fußball-Euphorie und Graz-Wahl in Spielberg einen „Boxenstopp“ einlegte, lobte das Event in höchsten Tönen. Die Einsatzkräfte zeigten sich äußerst zufrieden.

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Ein laaaanger Sonntag war es für die Fans in Spielberg! Denn für viele ging der Tag bereits um 4 Uhr früh los – in der Kult-Location „Burg“, auf den Campingplätzen oder im Party-Stadl in Flatschach regierte König Fußball.

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