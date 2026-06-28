Salzburg nimmt erstmals die Play-offs in Angriff

Die Salzburg Ducks haben Vereinsgeschichte geschrieben! Obwohl das letzte Grunddurchgangsspiel verloren ging, dürfen die Mozartstädter erstmals über den Einzug in die Play-offs der Austrian Football League jubeln. Nun wartet auf die Enten die nächste große Herausforderung – auch abseits des Spielfelds.
Das letzte Grunddurchgangsspiel der Salzburg Ducks ging am Samstag verloren. Trotz der 14:42-Niederlage gab es einen Tag später etwas zu Feiern. Die Enten nehmen erstmals an den Play-offs der Austrian Football League teil. Das war nach Abschluss der letzten Runde am Sonntag klar.
„Die Salzburg Ducks platzieren sich aufgrund des höheren Strength-of-Schedule-Wertes vor den Fehervar Enthroners und holen damit als Tabellen-Sechster das letzte Playoff-Ticket“, erklärte der österreichische Verband (AFBÖ) in einer Aussendung. „Das ist natürlich unglaublich, wir konnten auch nicht unbedingt damit rechnen“, strahlte Ducks-Obfrau Christine Gappmayer. Der Play-off-Einzug bringt aber auch ein logistisches Problem mit sich. Bereits kommenden Samstag treten die Mozartstädter bei den Giants in Graz an. „Wir sind gerade dabei zu schauen, dass all unsere Spieler da auch Urlauboder frei bekommen“, erklärte Gappmayer.
Wir wissen es noch nicht, ein paar Spieler haben nur kleinere Verletzungen, vielleicht können sie spielen
Trainer Joe Ashfield
Zudem hofft Trainer Joe Ashfield, dass ein paar verletzte Spieler zurückkehren können: „Wir wissen es noch nicht, ein paar Spieler haben nur kleinere Verletzungen, vielleicht können sie spielen.“
Jubel gab es auch beim Frauenteam. Die Salzburgerinnen siegten bei den Raiders Tirol mit 21:8 (14:0).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.