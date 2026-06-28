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Duell mit Graz wartet

Salzburg nimmt erstmals die Play-offs in Angriff

Sport
28.06.2026 21:30
Erstmals in den Play-offs: die Salzburg Ducks.
Erstmals in den Play-offs: die Salzburg Ducks.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Die Salzburg Ducks haben Vereinsgeschichte geschrieben! Obwohl das letzte Grunddurchgangsspiel verloren ging, dürfen die Mozartstädter erstmals über den Einzug in die Play-offs der Austrian Football League jubeln. Nun wartet auf die Enten die nächste große Herausforderung – auch abseits des Spielfelds.

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Das letzte Grunddurchgangsspiel der Salzburg Ducks ging am Samstag verloren. Trotz der 14:42-Niederlage gab es einen Tag später etwas zu Feiern. Die Enten nehmen erstmals an den Play-offs der Austrian Football League teil. Das war nach Abschluss der letzten Runde am Sonntag klar.

„Die Salzburg Ducks platzieren sich aufgrund des höheren Strength-of-Schedule-Wertes vor den Fehervar Enthroners und holen damit als Tabellen-Sechster das letzte Playoff-Ticket“, erklärte der österreichische Verband (AFBÖ) in einer Aussendung. „Das ist natürlich unglaublich, wir konnten auch nicht unbedingt damit rechnen“, strahlte Ducks-Obfrau Christine Gappmayer. Der Play-off-Einzug bringt aber auch ein logistisches Problem mit sich. Bereits kommenden Samstag treten die Mozartstädter bei den Giants in Graz an. „Wir sind gerade dabei zu schauen, dass all unsere Spieler da auch Urlauboder frei bekommen“, erklärte Gappmayer.

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Wir wissen es noch nicht, ein paar Spieler haben nur kleinere Verletzungen, vielleicht können sie spielen

Trainer Joe Ashfield

Zudem hofft Trainer Joe Ashfield, dass ein paar verletzte Spieler zurückkehren können: „Wir wissen es noch nicht, ein paar Spieler haben nur kleinere Verletzungen, vielleicht können sie spielen.“

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Jubel gab es auch beim Frauenteam. Die Salzburgerinnen siegten bei den Raiders Tirol mit 21:8 (14:0).

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