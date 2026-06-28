Salzburg nimmt erstmals die Play-offs in Angriff

„Die Salzburg Ducks platzieren sich aufgrund des höheren Strength-of-Schedule-Wertes vor den Fehervar Enthroners und holen damit als Tabellen-Sechster das letzte Playoff-Ticket“, erklärte der österreichische Verband (AFBÖ) in einer Aussendung. „Das ist natürlich unglaublich, wir konnten auch nicht unbedingt damit rechnen“, strahlte Ducks-Obfrau Christine Gappmayer. Der Play-off-Einzug bringt aber auch ein logistisches Problem mit sich. Bereits kommenden Samstag treten die Mozartstädter bei den Giants in Graz an. „Wir sind gerade dabei zu schauen, dass all unsere Spieler da auch Urlauboder frei bekommen“, erklärte Gappmayer.