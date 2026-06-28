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So diabolisch ist neuer Computervirus Prinz Eugen

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28.06.2026 18:47
Die Prinz-Eugen-Statue vor der Hofburg: Cyberkriminelle haben nun einen Computervirus nach dem ...
Die Prinz-Eugen-Statue vor der Hofburg: Cyberkriminelle haben nun einen Computervirus nach dem „Retter Wiens“ benannt.(Bild: driendl - stock.adobe.com)
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Prinz Eugen von Savoyen war einer der bedeutendsten Feldherren der Habsburger, Schulkinder lernen noch heute über seine Heldentaten in den Türkenkriegen. Seine Sommerresidenz Schloss Belvedere ist mittlerweile ein Touristenmagnet und erinnert fast 300 Jahre nach Prinz Eugens Tod an den brillanten Militärstrategen. Nun muss der „Retter Wiens“ seinen Namen allerdings einer unschönen Erscheinung leihen: einem Computervirus.

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IT-Sicherheitsforscher der Malwarebytes-Tochter Threatdown haben den vor allem Unternehmen ins Visier nehmenden Schädling entdeckt, den seine Urheber „Prinz Eugen“ getauft haben. Welches Unheil dieser über die Opfer bringt und wie Sie sich vor ihm schützen? Krone+ hat die Antworten.

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