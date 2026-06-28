Auf Hitze folgten Unwetter: Feuerwehren gefordert

Vor allem im Tiroler Oberland, aber auch im Zillertal gingen ab Sonntagmittag heftige Gewitter nieder. Ein Blitzschlag löste einen Waldbrand aus, es kam zu kleinräumigen Überschwemmungen. Ein Hagelschauer machte im Zillertal einen Rettungseinsatz zur extremen Herausforderung.
Bereits am Samstag hatte die GeoSphere Austria die Warnstufe „orange“ – Stufe 3 von 4 – für das Tiroler Oberland herausgegeben. Am Sonntagvormittag wurde diese auf den gesamten Westen Tirols, also vor allem auf die Gebiete westlich von Innsbruck, ausgedehnt.
Bach verklaust, Mure ging ab
Im Laufe des Nachmittags entluden sich die ersten Gewitter im Oberland. In mehreren Orten waren die Feuerwehren gefordert. So wurden die Einsatzkräfte im Kaunertal und in Tösens alarmiert. In Tösens war es etwa zu einer Verklausung des Talbaches gekommen. In St. Leonhard im Pitztal ging eine Mure ab, weitere Details waren vorerst nicht bekannt.
Aber nicht nur im Oberland, auch im Zillertal wurden Sonntagnachmittag heftige Gewitter gemeldet. In Rohrberg kam es nach ersten Meldungen zu einem Wassereintritt in ein Bahngebäude der Zeller Bahn. Auch eine Verklausung eines Baches wurde gemeldet. Bei Tux hat laut Leitstelle ein Blitzeinschlag einen Flächen- und Waldbrand ausgelöst. Die Feuerwehren brachten den Brand jedoch schnell unter Kontrolle.
Duo stürzte mit Quad in den Wald ab
Durch Hagel und Starkregen wurde in Hainzenberg ein Rettungseinsatz nach einem Unfall extrem erschwert. Zwei Personen waren gegen 15.30 Uhr mit einem Quad von einer Forststraße in einen Wald abgestürzt. Die Einsatzkräfte kämpften sich trotz Starkregen und Hagel zu den Abgestürzten vor und bargen diese mittels Tau. Beide Personen sind offenbar erheblich verletzt und wurden in Krankenhäuser gebracht.
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