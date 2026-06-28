Auf Hitze folgten Unwetter: Feuerwehren gefordert

Duo stürzte mit Quad in den Wald ab

Durch Hagel und Starkregen wurde in Hainzenberg ein Rettungseinsatz nach einem Unfall extrem erschwert. Zwei Personen waren gegen 15.30 Uhr mit einem Quad von einer Forststraße in einen Wald abgestürzt. Die Einsatzkräfte kämpften sich trotz Starkregen und Hagel zu den Abgestürzten vor und bargen diese mittels Tau. Beide Personen sind offenbar erheblich verletzt und wurden in Krankenhäuser gebracht.