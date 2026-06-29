Mit Sicherheit mehr Fahrspaß

Sicherheit und Spaß kombiniert. Der Sommer bedeutet Urlaub und Freizeit. Wer diese Freizeit sowohl action- als auch lehrreich gestalten will, dem sei ein PKW Fahrtechnik Training empfohlen. Dabei werden Gefahren- und Notmanöver trainiert, da auch erfahrene Fahrer hier keine Profis sind. Im Rahmen der 1+1 gratis Aktion lohnt sich das jetzt sogar doppelt.