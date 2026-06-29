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Mit Sicherheit mehr Fahrspaß

Österreich
29.06.2026 00:01
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Sicher in der Urlaubszeit unterwegs.
Sicher in der Urlaubszeit unterwegs.(Bild: Houdek Photographie)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Sicherheit und Spaß kombiniert. Der Sommer bedeutet Urlaub und Freizeit. Wer diese Freizeit sowohl action- als auch lehrreich gestalten will, dem sei ein PKW Fahrtechnik Training empfohlen. Dabei werden Gefahren- und Notmanöver trainiert, da auch erfahrene Fahrer hier keine Profis sind. Im Rahmen der 1+1 gratis Aktion lohnt sich das jetzt sogar doppelt.

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Beim Intensiv Training werden Gefahren- und Notmanöver wiederholt trainiert, um so die richtige Reaktionsweise zu verinnerlichen. Wassersäulen simulieren plötzlich auftauchende Hindernisse. Dabei wird Notbremstechnik, aber auch Bremsen und Ausweichen trainiert.

(Bild: Houdek Photographie)
Zitat Icon

„Ein trainierter Fahrer kann bei 100 km/h am Trockenen das Fahrzeug nach ca. 35 Metern zum Stillstand bringen – bei Untrainierten sind es 50 Meter und mehr.“

Roland Frisch, Chefinstruktor PKW, ÖAMTC Fahrtechnik

Bild: Houdek Photographie

Auf der zufallsgesteuerten Schleuderplatte gilt es, das Fahrzeug zu stabilisieren und auch Unter- oder Übersteuern in Kurven sind Kursinhalte.

Wer das Intensiv Training absolviert hat, auf den wartet das aufbauende Dynamik Training. Hier werden die Lenker bei Notspurwechsel, Ausweich- und Notbremsmanövern mit bis zu 80 km/h deutlich gefordert. Highlight ist der Handling Parcours bei dem abschließend alle zuvor erlernten Techniken und Manöver in unmittelbarer Folge Anwendung finden. In fünf Fahrtechnik Zentren werden zusätzlich Gegenmaßnahmen bei aufschwimmenden Reifen bei der Durchfahrt durch‘s zentrumseigene Aquaplaning-Becken trainiert und perfektioniert.

Die Profi Instruktoren geben nach jedem Übungsdurchlauf präzises Feedback. Aktives Fahren bringt nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch Spaß beim Fahren.

(Bild: Houdek Photographie)

Sommeraktion 1+1 gratis für PKW Intensiv- und Dynamik Training

  • Ganztägige Gefahren- und Notmanövertrainings für routinierte Fahrer (Gruppentrainings)

  • 2 Teilnehmende, 2 PKW und nur eine/r zahlt

  • Trainingsabsolvierung bis 13.09.2026 in allen 8 ÖAMTC Fahrtechnik Zentren

  • Leihautos aus dem aktuellen Fuhrpark bei Voranmeldung anmietbar

  • Buchung mit Aktionscode „Sommer2026“ auf oeamtc.at/sommeraktion

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