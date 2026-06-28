Festnahmen bei Gay Pride Parade in Istanbul

Dennoch ließen sich auch in diesem Jahr viele Menschen nicht davon abhalten, an der Veranstaltung in Istanbul teilzunehmen. Sie demonstrierten in mehreren Stadtvierteln und verkündeten, den Protest aufrechtzuerhalten. „Der Tag ist noch nicht vorbei. Tatsächlich fangen wir gerade erst an. Wir geben nicht auf. Wir werden weiterhin von jedem Ort aus auf die Straße gehen“, sagten sie. An dem Protest nahmen unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der Anwaltskammer von Istanbul sowie mindestens eine Journalistin teil, die auch unter den Festgenommenen war. Sie hätte sich mehrfach ausgewiesen, teilte die türkische Journalistengewerkschaft mit.