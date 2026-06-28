Hirscher spielte Chauffeur für Lewis Hamilton

Das Schaulaufen vor dem Formel 1 Grand Prix von Österreich in Spielberg hat begonnen! Mit einer großen Überraschung, als Ski-Star Marcel Hirscher plötzlich den Rekordsieger durch die Gegend kutschierte.
Lewis Hamilton nimmt bekannterweise gerne am Fahrersitz Platz. Am Sonntagmittag am Red Bull Ring vertraute er aber einem anderen Sport-Star das Steuer an: Marcel Hirscher. Der Rekord-Gesamtweltcupsieger der Alpinen durfte den Rekord-Weltmeister der Formel 1 in einem KTM X-Bow in Ferrari-Optik bei der traditionellen Fahrer-Parade über die Strecke kutschieren.
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