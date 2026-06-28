Verschwörung um ÖFB-Match? Matthäus widerspricht!

Eine Theorie, der Ex-DFB-Kicker Matthäus gleich klar widerspricht: „Nein, ich gehe nicht davon aus, dass was dran ist. Das kann man nicht so hinnehmen. Also da wollte ganz sicher keiner irgendjemandem aus dem Weg gehen, sonst hätten ja auch andere Mannschaften da ein bisschen mauscheln können.“ Wenngleich die Situation rund um das Match speziell gewesen sei, sieht der Experte im Ende der Partie einfach eine besondere Fußball-Geschichte: „Das war ein tolles Spiel. Das gehört ganz sicher zu den Highlights dieser Weltmeisterschaft.“