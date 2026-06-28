Neue Eskalationsgefahr im Konflikt USA gegen Iran

Knackpunkt Libanon

Ein weiterer Knackpunkt bleibt der Krieg zwischen der Hisbollah und Israel im Libanon. Auch diese Parteien haben sich auf ein Abkommen geeinigt, doch es ist brüchig. Die Hisbollah war nicht an den Verhandlungen beteiligt und lehnt die Vereinbarung überhaupt ab, da diese zum Beispiel ihre Entwaffnung vorsieht. Nur zwei Tage nach der Einigung haben Israels Militär und die Miliz, die vom Iran unterstützt wird, am Sonntag ihre gegenseitigen Angriffe fortgesetzt.