Realitystar: Lifting mit 29 ++ VIP-Treff in Tirol

Bei den Worldchanger Foundation Days sorgten Superstars wie Jessica Alba für Glamour, heimische Promis tanzten beim Heurigenempfang von Johanna Mikl‑Leitner, und ein Reality‑TV‑Star sorgt für Schlagzeilen: Mit nur 29 Jahren ließ sie sich das Gesicht liften! Um wen es sich handelt, und was sie dazu bewogen hat? Sasa Schwarzjirg weiß mehr.