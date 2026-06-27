Jorge González: DAS ist sein schönes Lebensmotto

Jorge González ist seit „Germany’s Next Topmodel“ vielen ein Begriff. Als Model, Laufstegtrainer und „Let’s Dance“-Juror bringt er Glitzer, Style und gute Laune ins Fernsehen. Im flotten Wordrap mit krone.tv spricht er über schöne Momente, Vorurteile und sein Lebensmotto – und zeigt dabei einmal mehr, wie sympathisch und schlagfertig er ist.