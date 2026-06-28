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Klimatologe warnt:

„26 Grad in der Nacht wohl bald deutlich häufiger“

Wien
28.06.2026 19:00
tadtklimatologe Simon Tschannett zum Thema Hitze in der grossstadt
tadtklimatologe Simon Tschannett zum Thema Hitze in der grossstadt(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart, stock.adobe.com)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Stadtklimatologe Simon Tschannett über schlaflose Tropennächte, neue Urlaubsdestinationen, wann die Sommerferien eigentlich stattfinden sollten und welche Bezirke sich am stärksten aufheizen. 

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Mit Sonntag hat die Rekord-Hitze ihren Höhepunkt erreicht – zumindest in der ersten Welle. Jene Extreme könnten künftig häufiger drohen, wie Stadtklimatologe Simon Tschannett weiß. Der „Krone“ erklärt er, worauf sich die Wiener einstellen müssen:

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