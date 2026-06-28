Feiert Kanada-Star just in den USA sein Comeback?

Los geht es mit der K.o.-Phase der größten Fußball-Weltmeisterschaften aller Zeiten. Am Sonntag um 21 Uhr spielt Mitgastgeber Kanada gegen Südafrika um den Einzug ins Achtelfinale – und das aber nicht in der Heimat. Positiv aber: Alphonso Davies könnte sein Comeback feiern.
Das gab es noch nie: Ein Gastgeber muss für sein WM-Spiel in ein anderes Land reisen. Da Kanada aber hinter der Schweiz nur Gruppenzweiter wurde, verlor man das Heimrecht, womit die Mannschaft von Ex-Salzburg-Trainer Jesse Marsch im Sechzehntelfinale in den USA ran muss. Genauer gesagt trifft man in Los Angeles auf Südafrika.
Marsch: „Bin enttäuscht“
„Ich bin enttäuscht, dass wir es nicht geschafft haben und wir nicht hier bleiben können”, so Marsch nach dem Zwangsabschied aus Vancouver. Nachsatz: „Das Land sprüht eine Energie aus. Wir werden mit den Umständen umgehen müssen und nach Los Angeles gehen. Wir werden dort spielen, wo es ein bisschen schwieriger als hier ist. Wir versuchen, das Land zu begeistern und unser Bestes zu geben!“
Chancen stehen gut
Dabei helfen könnte auch Bayern-Star und Kapitän der Kanadier, Alphonso Davies. Der 25-Jährige verpasste alle Gruppenspiele (1:1 gegen Bosnien, 6:0 gegen Katar und 1:2 gegen die Schweiz) aufgrund einer hartnäckigen Muskelverletzung, für die K.-o.-Phase scheint es aber grünes Licht zu geben. Auf der Abschlusspressekonferenz wollte Marsch den Einsatz zwar nicht final bestätigen, betonte aber: „Er sei mehr als bereit!“
„Dafür brenne ich“
Zudem lobte er Davies: „Die Wirkung, die er auf die Mannschaft hat, wenn er auf dem Platz steht, verändert aus meiner Sicht die Möglichkeiten, was wir in diesem Turnier erreichen können!“ Die Sprint-Rakete, die sich lachend am Podium präsentierte, stellte ebenfalls klar: „Das Einzige, was man will, ist Fußball zu spielen – dafür brenne ich!“ Mit Los Angeles verbindet Davies aber wenig Positives: Denn just im SoFI-Stadium hatte er sich im März 2025 einen Kreuzbandriss zugezogen.
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