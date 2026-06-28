Feiert Kanada-Star just in den USA sein Comeback?

„Dafür brenne ich“

Zudem lobte er Davies: „Die Wirkung, die er auf die Mannschaft hat, wenn er auf dem Platz steht, verändert aus meiner Sicht die Möglichkeiten, was wir in diesem Turnier erreichen können!“ Die Sprint-Rakete, die sich lachend am Podium präsentierte, stellte ebenfalls klar: „Das Einzige, was man will, ist Fußball zu spielen – dafür brenne ich!“ Mit Los Angeles verbindet Davies aber wenig Positives: Denn just im SoFI-Stadium hatte er sich im März 2025 einen Kreuzbandriss zugezogen.