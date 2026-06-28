Spielberg-König: „Hinter mir liegen harte Monate“

„Hinter mir liegen ein paar harte Monate mit kniffligen Rennen und mit einem unglaublichen Teamkollegen, der spektakuläre Leistungen abliefert“, sagte Russell, der heuer zwar den Saisonauftakt in Melbourne gewinnen konnte, in den sechs darauffolgenden Rennen aber nur zweimal am Podest stand. „Man muss schon hart im Nehmen sein, um all das hinter sich lassen zu können. Daher bin ich sehr stolz auf diesen Sieg, weil mir diese Strecke eigentlich gar nicht so sehr liegt.“