Spielberg-König: „Hinter mir liegen harte Monate“

Das Gefühl eines Sieges in Spielberg kennt George Russell noch aus dem Jahr 2024. Am Sonntag schmeckte sein zweiter Erfolg beim Grand Prix von Österreich aber noch eine Prise süßer. „Ich genieße es! Denn es ist schon eine Weile her, dass ich ganz oben gestanden bin“, erklärte der Brite unmittelbar, bevor er seinen Holz-Pokal am Podium entgegennahm. Und damit vielleicht eine Trendwende in der Formel-1-WM einleitete.
„Hinter mir liegen ein paar harte Monate mit kniffligen Rennen und mit einem unglaublichen Teamkollegen, der spektakuläre Leistungen abliefert“, sagte Russell, der heuer zwar den Saisonauftakt in Melbourne gewinnen konnte, in den sechs darauffolgenden Rennen aber nur zweimal am Podest stand. „Man muss schon hart im Nehmen sein, um all das hinter sich lassen zu können. Daher bin ich sehr stolz auf diesen Sieg, weil mir diese Strecke eigentlich gar nicht so sehr liegt.“
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