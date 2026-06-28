Stromausfall legte viele Wiener Haushalte lahm

„Unser Stromnetz zählt zu den sichersten Netzen weltweit.

Dennoch kann es hin und wieder zu Stromausfällen kommen – etwa durch Blitzschläge oder einen Bagger, der versehentlich ein Kabel beschädigt (...)“, schreiben die Wiener Netze auf ihrer Website. Dort geben sie auch Tipps für das richtige Verhalten im Fall eines Stromausfalls. Darunter sind zum Beispiel der Check von Sicherungen, das Schaffen von Licht und der Austausch von defekten Geräten.