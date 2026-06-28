Stromausfall legte viele Wiener Haushalte lahm

Am heutigen Sonntag ist der Allzeithitzerekord in Wien mit 40 Grad in der Innenstadt gebrochen worden. Ausgerechnet an diesem Abend legte ein Stromausfall viele Haushalte und Klimageräte lahm. Betroffen waren laut den Wiener Netzen sechs Wiener Bezirke.
Laut der Website fiel um 17.47 Uhr in Teilen von Mariahilf (6. Bezirk), von Neubau (7.) und in Teilen von Rudolfsheim-Fünfhaus (15.) der Strom aus. Dieser konnte nach etwa ein bis eineinhalb Stunden wieder hergestellt werden. Allerdings folgte um 21.04 Uhr für eine weitere Stunde ein Stromausfall in einigen Straßen von Floridsdorf (21.) und Donaustadt (22.).
Die hartnäckigste Störung begann schließlich um 21.17 Uhr in Teilen von Penzing (14.). In diesem Bezirk wurde am späten Sonntagabend zunächst weiterhin an der Behebung gearbeitet. Um 22.45 Uhr war die Störung aber auch hier wieder beendet. Alle Kundinnen und Kunden seien versorgt, teilten die Wiener Netze mit.
Das sind die Ursachen
Die Ursachen für die Stromausfälle waren am späten Sonntagabend bereits bekannt: In Floridsdorf, Donaustadt und Penzing war ein technisches Gebrechen verantwortlich, bei Mariahilf, Neubau und Rudolfsheim-Fünfhaus sprechen die Wiener Netze von „temperaturbedingten technischen Ausfällen“.
Die „Heute“ berichtete, dass in Penzing eine Person in einem Lift eingesperrt gewesen sei. Die Feuerwehr wurde alarmiert und rückte zur Rettung aus.
„Unser Stromnetz zählt zu den sichersten Netzen weltweit.
Dennoch kann es hin und wieder zu Stromausfällen kommen – etwa durch Blitzschläge oder einen Bagger, der versehentlich ein Kabel beschädigt (...)“, schreiben die Wiener Netze auf ihrer Website. Dort geben sie auch Tipps für das richtige Verhalten im Fall eines Stromausfalls. Darunter sind zum Beispiel der Check von Sicherungen, das Schaffen von Licht und der Austausch von defekten Geräten.
Es kann hin und wieder zu Stromausfällen kommen – etwa durch Blitzschläge oder einen Bagger, der versehentlich ein Kabel beschädigt.
Wiener Netze
Stromausfall erst vor einer Woche
Erst vor etwa einer Woche war in ungefähr 1000 Wiener Haushalten der Strom ausgefallen. In diesem Fall war ein technischer Defekt in einem Umspannwerk in Wien-Währung schuld. Nach knapp zwei Stunden waren alle Haushalte wieder am Netz.
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