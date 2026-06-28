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Furore um Fan-Zwillinge, aber es gibt einen Haken!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
28.06.2026 21:51
Über diese Anfeuerung dürfen sich die Kicker im realen Leben nicht freuen.
Über diese Anfeuerung dürfen sich die Kicker im realen Leben nicht freuen.(Bild: Screenshot/Instagram, AFP/DARRIAN TRAYNOR)
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Von krone Sport

Zwei weibliche Fans der Elfenbeinküste sorgen am Rande der WM für Furore! Zwei Fotos des Zwillingspaars gehen viral und werden als Beweis für die Schönheit der Frauen aus dem afrikanischen Land angepriesen. Allerdings gibt es einen Haken ...  

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Denn die beiden jungen Frauen sind nicht real. Während Blogger aus der Elfenbeinküste die Schönheit der Zwillinge preisen und das Foto teilen, sind die Aufnahmen von der KI erstellt. Das haben Faktenchecker mittlerweile enthüllt. 

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Nicht das erste Mal
Bereits beim Afrika-Cup in Marokko tauchte ein Foto der beiden vermeintlichen Schwestern auf. Und schon damals wurde es in den sozialen Medien fleißig geteilt. 

Recherchen haben aber gezeigt, dass die Damen von der KI erstellt wurden – ein Phänomen, das nicht mehr neu ist, von dem sich aber immer wieder viele Menschen täuschen lassen. 

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