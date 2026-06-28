Billie Eilish feierte heimlich im Berghain

Die US-Amerikanerin sei gar bis 7 Uhr morgens geblieben, plauderte die 26-Jährige weiter aus. „Es ist nicht wie in einem VIP-Club, wo es darum geht, gesehen zu werden.“ Dabei bezog sich die junge Frau darauf, dass in Berlins bekanntem Techno-Club Handys und Kameras verboten sind. Das sei wohl eine Ausnahme für die 24-jährige Sängerin gewesen und habe dazu beigetragen, dass sie entspannt feiern konnte.