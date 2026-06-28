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„Hat einfach getanzt“

Billie Eilish feierte heimlich im Berghain

Society International
28.06.2026 20:41
US-Popstar Billie Eilish war laut einem Bericht heimlich im Berliner Berghain.
US-Popstar Billie Eilish war laut einem Bericht heimlich im Berliner Berghain.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die bekannte Popsängerin Billie Eilish (24) hat heimlich im Berliner Techno-Club Berghain gefeiert. Das hat jetzt DJane Horsegiirl ausgeplaudert, die die Nacht miterlebt hat. Es sei „wunderschön“ gewesen. Eilish habe „einfach getanzt“ und „eine schöne Zeit“ gehabt, sagte die Djane zum US-Musikmagazin The Fader.

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Die US-Amerikanerin sei gar bis 7 Uhr morgens geblieben, plauderte die 26-Jährige weiter aus. „Es ist nicht wie in einem VIP-Club, wo es darum geht, gesehen zu werden.“ Dabei bezog sich die junge Frau darauf, dass in Berlins bekanntem Techno-Club Handys und Kameras verboten sind. Das sei wohl eine Ausnahme für die 24-jährige Sängerin gewesen und habe dazu beigetragen, dass sie entspannt feiern konnte.

„Wahrscheinlich hat sie solche Erlebnisse nicht oft gehabt, ohne am nächsten Morgen unzählige Videos davon online zu finden“, sagte die DJane über Eilish. Wann die Partynacht war, erwähnte sie nicht.

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Vor ungefähr einem Jahr war der Superstar in der ausverkauften Wiener Stadthalle aufgetreten. Damals hatten mehrere Fans Fotos und Videos von der vielfach ausgezeichneten Sängerin gepostet, unter anderem beim Eisessen in Begleitung von Security. Sie ist für Songs wie „Birds of a Feather“, Ocean Eyes“ und „No Time to Die“ bekannt. 2024 erschien ihr drittes Studioalbum „Hit Me Hard and Soft“.

Der Club Berghein in Berlin ist bereits von vielen Promis besucht worden, darunter Musiker Harry Styles und Herbert Grönemeyer. Popstar Britney Spears, Rapper Macklemore und Tech-Milliardär Elon Musik sollen hingegen nicht hineingelassen worden sein.

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