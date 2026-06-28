Stocker & Babler: Eigentor von galaktischem Ausmaß

In Sachen Empörung neigen wir Österreicher zur Betriebsblindheit. Das ist psychologisch nicht weiter verwunderlich, haben wir bei der Entrüstung über unsere Volksvertreter doch die gleichen Inflationsraten wie bei Milchprodukten und der Miete: Heute Wut und morgen neue – wer kommt da auf Dauer mit?